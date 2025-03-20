"بلومبرغ": أميركا وافقت على تمديد إعفاء تركيا من العقوبات على شراء الغاز الروسي

وأفادت وكالة مهنقلت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، اليوم الخميس، عن مسؤول تركي مطلع بشكل مباشر على الأمر، تأكيده بأنّ الولايات المتحدة وافقت على تمديد إعفاء أنقرة من العقوبات الأميركية، مما سيسمح لتركيا بمواصلة شراء الغاز الطبيعي الروسي حتى أيار/مايو المقبل.

وأشارت الوكالة الأميركية إلى أنه كان من المقرر أن ينتهي الإعفاء الممنوح لتركيا لمدة ثلاثة أشهر في 20 آذار/مارس الجاري.

ووفقاً لحسابات "بلومبرغ" (المستندة إلى بيانات الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة)، فقد استوردت تركيا أكثر من 45% من وارداتها من الغاز من روسيا العام الماضي، مشيرةً إلى أنّ هذه الإمدادات كانت "بالغة الأهمية" خلال شتاء أبرد من المعتاد، وستظل مهمة في الصيف نظراً لتوقّع انخفاض توليد الطاقة الكهرومائية.

ونقلت الوكالة الأميركية نفسها عن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اللذين قالت (الوكالة) إنهما تحدثا عبر الهاتف في وقت سابق من هذا الأسبوع، وإنهما "ناقشا العقوبات، بالإضافة إلى قضايا اقتصادية وأمنية وطنية أخرى ذات اهتمام مشترك"، وذلك وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.

وفي السياق، اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تشرين الأول/أكتوبر2022، تنفيذ مشروع محور الغاز في أنقرة، ورحّبت تركيا بهذا الاقتراح، الذي يجعلها موزّعاً للغاز الطبيعي الروسي على أوروبا.

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