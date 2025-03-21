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٢١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٣ ص

زاخاروفا: مصير الاتفاق النووي الإيراني لا يمكن املاؤه من الخارج

زاخاروفا: مصير الاتفاق النووي الإيراني لا يمكن املاؤه من الخارج

 ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا مستعدة للتفاعل مع جميع الأطراف بشأن مسألة الاتفاق النووي الإيراني، واكدت انه لا يمكن تحديد مصيره دون موسكو وبكين ولا يمكن املاؤه من الخارج.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "إن مصير خطة العمل الشاملة المشتركة وآفاق الجهود متعددة الأطراف بشأن البرنامج النووي الإيراني لا يمكن تحديده دون مشاركة روسيا والصين، وبالتأكيد لا يمكن إملاؤه من الخارج".

وأضافت أن موسكو ملتزمة بالتفاعل البناء مع جميع الأطراف المعنية.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب وجه اخيرا رسالة الى ايران سلمها مستشار الشؤون الدبلوماسية لرئيس دولة الامارات العربية المتحدة انور قرقاش خلال زيارته الى ايران لوزير الخارجية عباس عراقجي.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "سنرد على رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الأيام القادمة"، و"سنرسل ردّنا عبر القنوات المناسبة".

وأضاف عراقجي في تصريح للتلفزيون الإيراني، يوم الخميس: "لن نتفاوض بشكل مباشر إطلاقاً في ظل الضغوط والتهديدات وتشديد العقوبات على بلادنا".

وأوضح أنّ "رسالة ترامب في معظمها تهديدية"، لكنها تزعم أيضاً أنّ "هناك فرصاً".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنّ "طهران تجري دراسة لكافة الزوايا والنقاط في الرسالة"، موضحاً أنه "سيأخذ ردّنا بعين الاعتبار كافة أبعاد التهديد والفرص المتاحة".

/انتهى/

رمز الخبر 1955761
جواد ماستری فراهانی

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