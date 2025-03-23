مجدداً.. القوات اليمنية تستهدف مطار "بن غوريون" وحاملة طائرات أميركية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن القدس الإخبارية، أن القوات المسلحة اليمنية أعلنت، استهداف مطار "بن غوريون" بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، وعدداً من القطع الحربية التابعة لحاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري ترومان" بطائرات مسيّرة.

وأضاف بيان القوات أن عملية استهداف المطار هي الثالثة خلال 48 ساعة، محذرة كافة شركات الطيران من أن المطار أصبح غير آمن لحركة الملاحة الجوية وسيستمر كذلك حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنه.

وأشار البيان إلى أنه "لليوم السادس على التوالي وفي إطار التصدي للعدوان الأميركي على بلدنا، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عمليةً عسكرية استهدفت عدداً من القطع الحربية التابعة لحاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري ترومان"، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة.

وذكر بيان القوات اليمنية أنه "خلال الساعات الماضية، شن العدو الأميركي عدداً من الغارات على عدد من المحافظات في محاولة فاشلة لمنع اليمن من إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة"، مؤكداً الاستمرار في إسناد غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة مهما كانت التداعيات ومهما كانت العواقب.

وحسب قناة الميادين فأن وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت أن دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق في أعقاب إطلاق صاروخ من اليمن

ونشرت قناة "فلسطين اليوم"، فيديو ترصد لحظة اختباء المستوطنين عند سماع صفارات الإنذار بعد إطلاق صاروخ من اليمن على وسط فلسطين المحتلة.

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