القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وعدداً من القطع الحربية التابعة لها

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع اليوم الجمعة في بيان: "استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وعدداً من القطع الحربية التابعة لها شمال البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والمسيرات".

وأضاف العميد سريع: "العملية أفشلت هجوماً جوياً جديداً ضد بلدنا انطلاقا من ترومان وتم إجبارها على مغادرة منطقة شمالي البحر الأحمر".

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: "نجدد استمرارنا في تأدية واجبنا تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وعملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

وتابع البيان:: "نفذنا خلال الـ 48 ساعة الماضية عدة عمليات عسكرية أبرزها استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان".

كما قال: "نفذنا يوم أمس عملية استهدفت يافا المحتلةِ بثلاث طائرات مسيرة وقد تمكنت من الوصولِ إلى اهدافها بنجاح بفضل الله".

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