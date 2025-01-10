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١٠‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٣٨ م

القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وعدداً من القطع الحربية التابعة لها

القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وعدداً من القطع الحربية التابعة لها

اعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وعدداً من القطع الحربية التابعة لها شمال البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والمسيرات.

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع اليوم الجمعة في بيان: "استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وعدداً من القطع الحربية التابعة لها شمال البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والمسيرات".

وأضاف العميد سريع: "العملية أفشلت هجوماً جوياً جديداً ضد بلدنا انطلاقا من ترومان وتم إجبارها على مغادرة منطقة شمالي البحر الأحمر".

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: "نجدد استمرارنا في تأدية واجبنا تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وعملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

وتابع البيان:: "نفذنا خلال الـ 48 ساعة الماضية عدة عمليات عسكرية أبرزها استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان".

كما قال: "نفذنا يوم أمس عملية استهدفت يافا المحتلةِ بثلاث طائرات مسيرة وقد تمكنت  من الوصولِ إلى اهدافها بنجاح بفضل الله".

/انتهى/

رمز الخبر 1952811

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