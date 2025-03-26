طهران تدعو نواكشوط للمشاركة الفعالة في معرض إيران إكسبو 2025

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى موريتانيا جواد أبو، بالسيد محمد زين العابدين الشيخ أحمد، رئيس الاتحاد الوطني للعمل في موريتانيا، في مقر الاتحاد الوطني للعمل في موريتانيا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتفعيل التبادل التجاري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وموريتانيا.

وخلال اللقاء قدم السفير الإيراني دعوة رسمية لرئيس الاتحاد الوطني للعمل في موريتانيا للمشاركة في معرض إيران إكسبو 2025 المقرر انعقاده في الفترة من 28 أبريل إلى 2 مايو 2025.

/انتهى/