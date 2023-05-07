مشاركة رجال الأعمال القطريين في معرض إيران إكسبو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح عدنان موسى بور: "يعيش البلاد حاليا في وضع، يجب أن نستفيد من جميع الفرص الاقتصادية، بغض النظر عما إذا كان سوقنا صغيرًا أم كبيرًا، وفي هذا السياق، فإن إقامة العلاقات الاقتصادية المتينة مع الدول المجاورة على المدى القصير والمدى الطويل، مفيد جدا للبلاد".

وأضاف: "لأن نتمكن من تحقيق الهدف في إقامة العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار، من الضروري أن يكون رجال الأعمال والقطاع الخاص حاضرا في الميدان بشكل حقيقي، وعلى الحكومة أن تحل المشاكل في طريق إقامة هذه العلاقات ".

وأعلن رئيسلغرفة التجارة المشتركة بين إيران وقطر عن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 45٪ خلال العام الإيراني الماضي، مبينا: "بلغ حجم التبادلات التجارية بين إيران وقطر من 143 مليون دولار خلال عام 1400(قبل سنتين) إلى 208 مليون دولار في عام 1401(العام الماضي)، مما يدل على نمو جيد في هذا المجال، حيث كانت المنتجات الزراعية والفواكه الجافة ومواد البناء من أهم السلع التصديرية من إيران إلى قطر".

وأشار موسى بور إلى إقامة معرض إيران اكسبو في دورته الخامسة، قائلا: "إن هذا المعرض سيقام في الفترة من 7 إلى 10 مايو في الموقع الدائم لمعارض طهران الدولية، كما ستحضر غرفة التجارة المشتركة الإيرانية والقطرية هذا المعرض... وبناءً على القرار المنسق، سيتفقد المعرض عدد من رجال الأعمال والمسؤولين الاقتصاديين القطريين وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية المشتركة الإيرانية القطرية".

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