بزشكيان: سلوك الكيان الصهيوني ليس الا جريمة وانتهاك للمبادي الانسانية

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال مسعود بزشكيان في تصريح للصحفيين صباح اليوم الجمعة على هامش مسيرة يوم القدس العالمي، إن "طبيعة سلوك الكيان الصهيوني ومن يدعمون هذا الكيان الإجرامي ليست سوى جريمة ووحشية وانتهاك للمبادئ الإنسانية".

وأضاف بزشكيان: "يجب علينا أن نسأل العالم الذي يدعي ساسته الدفاع عن حقوق الإنسان: ما هي الخطيئة التي ارتكبتها النساء والأطفال الأبرياء والعزل حتى يقوم الكيان الصهيوني، من خلال استخدامه غير الأخلاقي للعلوم والتكنولوجيا الحديثة، بقصفهم وحرقهم ودفنهم تحت الأنقاض؟" إن هذا السلوك الذي يمارسه الكيان الصهيوني أمر لا يمكن تصوره وغير مقبول.

وفي إشارة إلى الاستقبال الشعبي الحافل لمسيرة يوم القدس، قال بزشكيان: "نحن الآن في خضم سيل من الناس، ولا أعلم من أين يأتي هذا السيل وإلى متى سيستمر!".

/انتهى/