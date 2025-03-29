إبلاغ 12 قانونا تم تصديقهم من مجلس الشورى إلى الجهات المعنية للتنفيذ

أفادت وكالة مهر للأنباء، من الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فقد قام مسعود بزشكيان، في إطار تنفيذ المادة 123 من الدستور الإيراني، بإبلاغ "قانون الاتفاقية بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية بيلاروسيا بشأن نقل المحكومين لقضاء فترة العقوبة"، و"قانون المعاهدة بين حكومة جمهورية إيران الإسلامية وحكومة ماليزيا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في الأمور الجنائية"، و"قانون الاتفاقية الثنائية للمساعدة القانونية في الأمور الجنائية بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية طاجيكستان"، و"قانون المساعدة بين حكومة جمهورية إيران الإسلامية وحكومة ماليزيا في استرداد المجرمين"، و"قانون المعاهدة للمساعدة القانونية المتبادلة في الأمور الجنائية بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية فيتنام الاشتراكية" إلى وزارة العدل.

كما أبلغ رئيس الجمهورية "قانون تنظيم أوضاع الدوائر الانتخابية وعدد ممثلي مجلس الشورى الإسلامي" إلى وزارة الداخلية ومجلس الشورى الإسلامي، و"قانون قائمة القوانين والأحكام غير الصالحة في مجال التجارة" إلى مجلس الشورى الإسلامي ووزارة الصناعة والمناجم والتجارة ووزارة الشؤون الاقتصادية والمالية ومساعدية الشؤون القانونية لرئاسة الجمهورية، و"قانون ميزانية السنة 1404 للبلاد (الجزء الثاني)" إلى منظمة التخطيط والميزانية، و"قانون تعديل الملحقين (1) و(2) من الوثيقة الملحقة (البروتوكول) لعام 1375 (1996) لمعاهدة (اتفاقية) منع التلوث البحري الناتج عن تصريف النفايات وغيرها من المواد" إلى منظمة حماية البيئة ووزارة الخارجية، و"قانون تعديل بعض مواد قانون تشكيلات وواجبات وانتخابات المجالس الإسلامية البلدية وانتخاب رؤساء البلديات" إلى وزارة الداخلية، و"قانون تفسير قانون منع بيع وتخصيص الأراضي غير السكنية لأغراض الإسكان لشركات التعاون السكني وغيرها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين" إلى وزارة الطرق والتنمية الحضرية.

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