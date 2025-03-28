وزيرة الطرق الإيرانية تتوجه إلى تركمانستان للمشاركة في مؤتمر بناء السلام والثقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ترفع: إن وزيرة الطرق والتنمية الحضرية توجهت إلى تركمانستان بدعوة رسمية من الحكومة للمشاركة في مؤتمر السلام والثقة لصالح الأطفال.

وعلى هامش هذه القمة، ستجري وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية لقاءات مع وزير خارجية تركمانستان، ونظيرها في اللجنة الاقتصادية المشتركة، ووزير النقل التركمانستاني.

وغدا السبت تلتقي وزيرة الطرق والتنمية الإيرانية مع رئيس تركمانستان لبحث تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

ويهدف هذا المؤتمر إلى دراسة سبل تنمية البلدان وفي نفس الوقت توفير أطفال أصحاء ونشطين في إطار تنمية بلدان المنطقة. وتتعلق هذه المحادثات بمجالات الأسرة والصحة والتعليم، وكيفية استخدامها في الاقتصاد والتنمية.

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