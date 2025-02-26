صادق: إيران ملتزمة بتطوير التعاون في مجال النقل والترنزايت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المؤتمر الحكومي الدولي السابع عشر لـ"تراسيكا" انعقد اليوم (الأربعاء) في طهران، واستضافته إيران وحضرته وزيرة الطرق وبناء المدن.

وقالت وزيرة الطرق وبناء المدن الإيرانية فرزانة صادق، في القمة الحكومية الدولية السابعة عشرة لـتراسيكا: "إن عقد هذا الحدث المهم يثبت وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون الإقليمي ويوفر إمكانية تعزيز الأهداف المشتركة وزيادة الاتصالات والتجارة والتنمية الاقتصادية في البلدان الأعضاء".

وأضافت: "على مدى السنوات الماضية، أظهر تعاوننا أن هذه المنظمة يمكن أن تكون حجر الزاوية لتعزيز العلاقات الوثيقة بين أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى وخارجها، وإيران ملتزمة تمامًا بدعم هذا الإطار القيم".

وذكرت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية في بلادنا: "إن تعاوننا المتعدد الأطراف مع أعضاء اللجنة الحكومية الدولية لتراسيكا في مجال النقل والخدمات اللوجستية يثبت وجود رابط حيوي لربط الأمم والثقافات والحضارات".

وأكدت صادق على ضرورة التعاون وتعزيز هذه العلاقات الاستراتيجية، وقالت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية: "نحن على ثقة بأن مناقشات ونتائج هذا الاجتماع ستمهد الطريق لتحقيق المزيد من الإنجازات في تعاوننا المشترك لتطوير ممرات النقل وتعزيز التكامل الاقتصادي وبناء مستقبل أكثر إشراقا لبلداننا".

واختتمت حديثها: "أنا واثقة من أن مناقشات اليوم سوف تمكننا من الحصول على تحليل حقيقي لتطور ممر تراسيكا".

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