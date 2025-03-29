إيران واليابان تبحثان آخر التطورات في الملف النووي ورفع العقوبات

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن المعاون القانوني والدولي لوزارة الخارجية الإيرانية أعلن عن لقائه مع سفير اليابان في طهران، حيث تم خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات العلاقات الثنائية والمباحثات المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بالملف النووي ورفع العقوبات.

وفي تغريدة له عبر شبكة "إكس"، أشار "كاظم غريب‌آبادي" إلى أهمية هذا اللقاء، حيث تم تناول آخر المستجدات في العلاقات الثنائية والمشاورات المستقبلية، مع التركيز على القضايا النووية ورفع العقوبات.

وأضاف غريب‌آبادي أن هناك خططًا لعقد محادثات حول حقوق الإنسان ومشاورات ثنائية تتعلق بنزع السلاح بين البلدين في القريب العاجل.

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