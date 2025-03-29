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٢٩‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٨:١٣ م

إيران واليابان تبحثان آخر التطورات في الملف النووي ورفع العقوبات

إيران واليابان تبحثان آخر التطورات في الملف النووي ورفع العقوبات

ناقش المعاون القانوني والدولي لوزارة الخارجية الإيرانية مع سفير اليابان في طهران آخر المستجدات في الملف النووي ورفع العقوبات، مؤكدًا على أهمية الحوار المستمر بين البلدين.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن المعاون القانوني والدولي لوزارة الخارجية الإيرانية أعلن عن لقائه مع سفير اليابان في طهران، حيث تم خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات العلاقات الثنائية والمباحثات المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بالملف النووي ورفع العقوبات.

وفي تغريدة له عبر شبكة "إكس"، أشار "كاظم غريب‌آبادي" إلى أهمية هذا اللقاء، حيث تم تناول آخر المستجدات في العلاقات الثنائية والمشاورات المستقبلية، مع التركيز على القضايا النووية ورفع العقوبات.

وأضاف غريب‌آبادي أن هناك خططًا لعقد محادثات حول حقوق الإنسان ومشاورات ثنائية تتعلق بنزع السلاح بين البلدين في القريب العاجل.

/انتهى/

رمز الخبر 1956038
یاسر المصری

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