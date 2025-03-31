https://ar.mehrnews.com/news/1956076/ ٣١/٠٣/٢٠٢٥، ١٠:١١ ص رمز الخبر 1956076 إيران المجتمع إيران المجتمع ٣١/٠٣/٢٠٢٥، ١٠:١١ ص بالصور..إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران اقام الإيرانيون صلاة عيد الفطر في منطقة لويزان شرق طهران بمشاركة اهالي المنطقة. إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران اقامه نماز عید سعید فطر در امامزاده پنج تن لویزان إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران رمز الخبر 1956076 شیرین سماره کپی شد محتوى ذات صلة قائد الثورة: اجتثاث الصهاينة واجب ديني وانساني واذا قام الاعداء بأي عمل شرير فسوف يتلقون ضربة قوية فيديو..توافد حشود كبيرة من المواطنين الإيرانيين إلى مرقد الإمام الرضا (ع) لأداء صلاة العيد قائدالثورة: الوحدة هي السبيل لمواجهة ابتزاز القوى العظمى..ایران تمد يدها إلى جميع الحکومات الاسلامية قائد الثورة الاسلامية يؤم صلاة عيد الفطر في طهران سمات عيد الفطر صلاة العيد الفطر المبارك طهران
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