  1. إيران
  2. المجتمع
٣١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١٠:١١ ص

بالصور.‌.إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران

بالصور.‌.إقامة صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة لويزان في طهران

اقام الإيرانيون صلاة عيد الفطر في منطقة لويزان شرق طهران بمشاركة اهالي المنطقة.

رمز الخبر 1956076
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات