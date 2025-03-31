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٣١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٣:٣٣ م

نیجيرفان بارزاني يهنئ إيران بمناسبة عيد الفطر

نیجيرفان بارزاني يهنئ إيران بمناسبة عيد الفطر

هنأ رئيس إقليم كردستان العراق، نیجيرفان بارزاني، في برقيات منفصلة كل من قائد الثورة الإسلامية، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجي عباس عراقجي، بمناسبة عيد الفطر السعيد.

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء في برقية التهنئة التي ارسلها رئيس إقليم كردستان العراق، نیجيرفان بارزاني، إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أتقدم إلى معاليكم بأحر التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك. أسأل الله العلي القدير أن يكون هذا العيد المبارك مليئاً بالخير والبركات لفخامتكم وللشعب الإيراني الكريم أجمع، وأن يعم السلام والاستقرار.

وأضاف أؤكد في هذه المنسبة على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد التعاون المشترك بين إيران وإقليم كردستان بما يتوافق مع المصالح المشتركة للطرفين.

واعرب عن أمله في أن يحمل هذا العيد المبارك الخير والبركات والسلام لجميع شعوب المنطقة، وأن يهدي الجميع نحو مستقبل أفضل مليء بالسلام والاستقرار.

/انتهى/

رمز الخبر 1956079
شیرین سماره

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