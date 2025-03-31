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٣١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٥:٥٣ م

العلم الإيراني يُرفع على مرقد الإمام الرضا (ع) بمناسبة يوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية

العلم الإيراني يُرفع على مرقد الإمام الرضا (ع) بمناسبة يوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية

ترفرف العلم الإيراني على مرقد الإمام الرضا (ع)بمناسبة يوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي يصادف يوم غد الثلاثاء.

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رمز الخبر 1956095
شیرین سماره

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