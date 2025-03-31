https://ar.mehrnews.com/news/1956095/ ٣١/٠٣/٢٠٢٥، ٥:٥٣ م رمز الخبر 1956095 إيران السياسة إيران السياسة ٣١/٠٣/٢٠٢٥، ٥:٥٣ م العلم الإيراني يُرفع على مرقد الإمام الرضا (ع) بمناسبة يوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفرف العلم الإيراني على مرقد الإمام الرضا (ع)بمناسبة يوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي يصادف يوم غد الثلاثاء. تحميل 30 MB رمز الخبر 1956095 شیرین سماره کپی شد محتوى ذات صلة فيديو..مسيرة يوم القدس العالمي في مدينة مشهد فيديو...مسيرة يوم القدس في مشهد المقدسة مسيرات يوم القدس العالمي في إيران.. شعار "الموت لإسرائيل" يدوي في كافة أنحاء البلاد +فيديو مرقد الأمام الرضا (ع) في ثاني ليلة من ليالي القدر سمات يوم الجمهورية الاسلامية مرقد الامام الرضا (ع) مشهد
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