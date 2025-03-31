العلم الإيراني يُرفع على مرقد الإمام الرضا (ع) بمناسبة يوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية

ترفرف العلم الإيراني على مرقد الإمام الرضا (ع)بمناسبة يوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي يصادف يوم غد الثلاثاء.