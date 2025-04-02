إيران تؤكد على توسيع التعاون السياسي والاقتصادي مع أذربيجان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المستشار السياسي للرئيس الإيراني مهدي سنائي التقى مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف في إطار زيارته إلى باكو وناقشا مختلف القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والإقليمية.

وخلال هذا الاجتماع، تم التركيز على مواصلة تطوير الاتصالات رفيعة المستوى، وتعزيز التعاون الجاري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان في حل التحديات المشتركة، وتوسيع التعاون السياسي والاقتصادي والشعبي المشترك بين إيران وجمهورية أذربيجان في إطار الاستقرار الإقليمي.

وناقش الطرفان أيضًا ضرورة تسريع تنفيذ مشاريع النقل والاتصالات الإقليمية، بما في ذلك ممرات الشمال والجنوب، فضلاً عن التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

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