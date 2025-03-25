عراقجي: الأمن والاستقرار في جنوب القوقاز ذو قيمة استراتيجية لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية، واصل مشاوراته الدبلوماسية اليوم في يريفان بلقائه مع نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، حيث أجريا محادثات.

ووصف عراقجي خلال هذا اللقاء العلاقات الإيرانية الأرمنية بأنها جيدة ومتطورة وتخدم المصالح المتبادلة للشعبين وتضمن السلام والاستقرار في المنطقة المحيطة، مؤكدا على ضرورة أن تعمل إيران وأرمينيا باستغلال الروابط الحضارية والثقافية والتاريخية العميقة المتجذرة وكذلك العلاقات الشعبية بين البلدين من أجل تعزيز العلاقات والتعاون في جميع المجالات، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والنقل والطاقة.

كما وصف وزير الخارجية الايراني الأمن والاستقرار في جنوب القوقاز بأنه ذو قيمة استراتيجية لإيران، مؤكدا على الموقف المبدئي والثابت للجمهورية الإسلامية الإيرانية في احترام السيادة الوطنية وسلامة أراضي جميع الدول، والامتناع عن استخدام القوة واستخدام الدبلوماسية لحل النزاعات، معتبرا أن توقيع اتفاقية السلام بين جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان يبشر بسلام واستقرار دائم في المنطقة.

كما أعرب عن أمله في التوقيع النهائي لاتفاق السلام من قبل الجانبين.

في هذا اللقاء، أوضح وزير الخارجية الايراني مواقف طهران فيما يتعلق بالتطورات الجارية في منطقة غرب آسيا، معربا عن قلقه الشديد من الآثار والعواقب الخطيرة لإشعال الكيان الصهيوني للنار ضد لبنان وسوريا وتصعيد عمليات الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وكذلك الهجمات الأميركية على اليمن، مذكرا بمسؤولية المجتمع الدولي لوقف جرائم وتجاوزات نظام إسرائيل ومنع انتشار انعدام الأمن في المنطقة.

وأعرب رئيس وزراء أرمينيا خلال هذا اللقاء عن ارتياحه من سير التعاون والعلاقات الجيدة بين أرمينيا وإيران، ووصف علاقات البلدين بأنها قائمة على المصالح المتبادلة والطبيعية للشعبين والتي ترسخت على مدى سنوات طويلة وهي الآن تتجه نحو مزيد من التطور والتعزيز بفضل الثقة المتبادلة بين قيادتي البلدين.

وأكد رئيس وزراء أرمينيا على عزم بلاده للحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز، معربا عن تقديره للدور الإيجابي والمواقف المبدئية لإيران في المساعدة على تعزيز الأمن والسلام الدائم في القوقاز.