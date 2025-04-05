اقامة مهرجان "الفيلم الإيراني" في كرواتيا بمناسبة عيد النوروز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بفضل جهود سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كرواتيا، انطلق مهرجان الفيلم الإيراني في زغرب عاصمة كرواتيا في الفترة من 3 إلى6 أبريل 2025.

وفي حفل افتتاح هذا البرنامج الذي حضره عشاق السينما والفن الإيرانيين والمسؤولون الحكوميون والثقافيون الكرواتيون بالإضافة إلى الدبلوماسيين المقيمين، رحب محسن عطا الهي، القائم بأعمال الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زغرب، بالجوائز الدولية العديدة التي فازت بها الأفلام الإيرانية من المهرجانات الدولية المرموقة مثل كان وبرلين والأوسكار، وأكد أن السينما الإيرانية معروفة برمزيتها وتعبيرها العاطفي العميق.

وأضاف عطا الهي أن السينما الإيرانية هي عالم يجتمع فيه الفن والقصص ليعكس الثقافة والتاريخ والتجربة الإنسانية العميقة.

وقال: "مع إنتاج سنوي يتجاوز مائة فيلم، تعد إيران من بين البلدان النادرة التي تمتلك صناعة سينمائية وطنية قوية ومستقلة".

وقال السفير الإيراني إن محور السينما الإيرانية هو الهوية والعدالة الاجتماعية والأخلاق والأسرة والصراعات الداخلية للفرد، وإن نقد الأوضاع الاجتماعية حاضر دائما في الأفلام الإيرانية للتحرك نحو بناء مجتمع وعالم أفضل. واعتبر أن ما يميز الأفلام الإيرانية هو شعريتها ورمزيتها الدقيقة وقدرتها على نقل رسائل قوية، مضيفًا أن المخرجين الإيرانيين معروفون بالحديث في كثير من الأحيان عن القضايا العالمية من خلال الاستعارة والصمت.

وقال عطا الهي إن اهتمام الجمهور الكرواتي بالسينما الإيرانية كان الدافع الرئيسي للسفارة لإقامة هذا الحدث.

ومن الجدير بالذكر أنه في هذا الحدث الذي أقيم بمناسبة عيد النوروز ورأس السنة الإيرانية، سيتم عرض خمسة أفلام روائية طويلة وفيلم وثائقي وثلاثة أفلام رسوم متحركة إيرانية قصيرة للجمهور الكرواتي.

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