40% من الإيرانيين يقومون برحلات خلال عيد النوروز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية انه خلال الفترة من 15 مارس إلى 2 أبريل، اي ايام عطلة عيد النوروز ورأس السنة الجديدة تم تسجيل أكثر من 35 مليون و871 ألف رحلة في الأنظمة الرسمية وتظهر هذه الإحصائية أن أكثر من 11 مليون أسرة من إجمالي 27 مليون أسرة إيرانية، أي ما يعادل 40%، سافرت خلال عطلة النوروز.

وفي معرض تقديمه إحصائيات حول اتجاه السفر في عيد النوروز، أوضح صالحي أميري: "ان هذه الاحصائيات تظهر نموا ملحوظا بنسبة 2.2% مقارنة بالعام الماضي، ما يشير إلى استمرار ديناميكية السياحة الداخلية".

وأوضح أن محافظات مازندران وغيلان وخراسان الرضوية وطهران وأصفهان وفارس وخوزستان وهرمزكان وبوشهر ومركزي من بين الوجهات الأكثر شعبية للسياح في عيد النوروز.

/انتهى/