حركة حماس : اتهامنا باستخدام سيارات الإسعاف تضامن امريكي مع نازيّي العصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها صرحت الحركة عبر بيان صحفي لها اليوم الإثنين، أن “اتهامات هيوز لحركة حماس باستخدام سيارات الإسعاف، هي محض أكاذيب تفتقر إلى أي دليل، تسوقها الإدارة الأمريكية إلى جانب حكومة مجرم الحرب نتن ياهو لتبرير جريمتها البشعة والموثّقة، بحق المسعفين ورجال الإنقاذ”.

وأضافت : لقد أكّد مقطع الفيديو الذي بثّته صحيفة نيويورك تايمز، فظاعة ما ارتكبه جيش الاحتلال الفاشي بحق طواقم عمل إنساني محمية بموجب القانون الدولي، وهي جريمة من مئات الجرائم التي ارتُكِبت بحق المسعفين وطواقم الدفاع المدني وموظفي الأمم المتحدة وكل المؤسسات المدنية، على مدار شهور العدوان.

وختمت حماس بيانها مؤكدة على الإدارة الأمريكية، أن "تُوقِف دعمها المفتوح لعمليات استهداف العمل الإنساني، وقتل وحرق الأطفال والمدنيين، وتُلزِم حكومة الإرهاب الصهيونية بالكفّ عن انتهاكاتها للقوانين والأعراف، بدلاً من الإمعان في منح مجرمي الحرب غطاءً إجرامياً للاستمرار في جرائم ضد الإنسانية”.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر الـ 18 من آذار/مارس 2025 الماضي عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار طوال الشهرين الماضيين.

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