في إيران.. تجمع مناهض للكيان الصهيوني دعماً لشعب غزة المضطهد غدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية، أصدر بيانا دعا فيه الشعب الإيراني للمشاركة في مظاهرات احتجاجية ضد جرائم الكيان الصهيوني في غزة غدا الأربعاء.

وجاء في البيان:

يخوض شعب غزة المظلوم في هذه الأيام المظلمة معركة غير متكافئة بلا هوادة مع الكيان الصهيوني، وأدى إلى استشهاد عدد كبير من المواطنين العزل والصحفيين في فلسطين، وتطاير أجسادهم في السماء، تزامنا مع الحصار والمجاعة واستهداف سيارات الإسعاف والكوادر الطبية قد ضيق المجال أمام الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم، وتشهد غزة المظلومة القصف والإبادة واستشهاد أحبائها في كل لحظة، في هذه الظروف، فإن الصمت والهدوء خيانة لتاريخ البشرية.

والآن وقد غضت أنظار العالم والمنظمات الدولية ومجلس الأمن عن جرائم الكيان الصهيوني ورئيس وزرائه الوحشي المجرم في المذبحة الدموية لشعب غزة، ويواصل الكيان العاجز واليائس أفعاله المروعة والقاسية بكثافة أكبر فإنه من واجب كل مسلم وكل شخص معني أن يبذل كل ما في وسعه لوقف آلة القتل هذه، وأن ينهض المجتمع الدولي بقلب واحد وصوت واحد ضد كل هذا الظلم والقمع والوحشية.

وبناء على ذلك، يدعو مجلس تنسيق الدعاية الإسلامي المواطنين في طهران للمشاركة في المظاهرة الاحتجاجية المقرر إقامتها يوم الأربعاء 9 أبريل/نيسان الساعة العاشرة صباحاً في ساحة فلسطين، والتعبير عن تعاطفهم مع الشعب الفلسطيني وغضبهم واشمئزازهم من الجرائم اللاإنسانية التي ترتكبها هذه الجرثومة القذرة والكيان العميل لأمريكا في المنطقة.

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