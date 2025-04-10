عرض کتاب لقاص روسی شهیر عن الشهید اللواء قاسم سليماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر المراسم السفير الايراني لدى موسكو كاظم جلالي وعدد من محبي الكتاب والثقافة الروس.



يذكر ان ألغ روي هو قاص وكاتب سيناريو وناشط اجتماعي ورئيس لجنة التنشئة المعنوية بنقابة الكتاب بروسيا. وألّف أكثر من 90 رواية للكبار واكثر من 250 كتابا للاطفال و الاحداث.



وتروي روايته الجديدة حياة اللواء الشهيد الحاج قاسم سليماني، القيادي الايراني البارز الذي ذاع صيته ليس في الشرق الاوسط فحسب بل في ارجاء العالم ويحظى بالاحترام والتقدير.



/انتهی/