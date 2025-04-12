جلالي: إيران لم تتهرب من المفاوضات ولم تخلف وعدها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السفير الايراني لدى روسيا عشية المحادثات الإيرانية الأميركية التي تستضيفها مسقط عاصمة عُمان نجري حاليا محادثات غير مباشرة مع الجانب الأميركي لمعرفة ما إذا كان هناك أفق.

وفي إشارة إلى تصريحات سماحة القائد حول سبب وحكمة المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، قال السفير الإيراني لدى موسكو: "إذا كان هناك في الواقع أفق للتفاهم، ويتم الحفاظ على كرامة إيران واحترام خطوطنا الحمراء، فإن إيران لا تخشى المفاوضات المباشرة".

وأشار إلى أن "نتائج المحادثات غير المباشرة تعتمد على مدى صدقيتهم والمسار الذي تريد الاستمرار فيه".

وتابع جلالي: "لقد اعتدنا على التهديدات وعشنا وتقدمنا مع هذه التهديدات لمدة 46 عاما". وتعتمد نتائج محادثات مسقط أيضًا على المسار الذي يختارون اتباعه.

في جانب آخر من المحادثة، قال السفير الإيراني لدى روسيا أيضًا عن العلاقات الثنائية: "العلاقات بين طهران وموسكو قائمة على المصالح المشتركة، ونتحدث مع بعضنا البعض على مستوى متوازن. محادثاتنا ليست هيمنة أو احتكارًا، ولهذا السبب لدينا تفاهم".

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