وزير الأمن الايراني: استراتيجيتنا تجاه امريكا والكيان الصهيوني هي التهديد مقابل التهديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب صرح خلال اجتماع المجلس الاعلى للقضاء: حققنا نجاحات كبيرة العام الماضي في مجال الوقاية من مؤامرات الأعداء.

واضاف: العدو ينشر الأخبار الكاذبة بشأن التهديدات بالحرب لبث الذعر في المجتمع الإيراني.

واكد وزير الأمن الإيراني: رغم مواقف الإدارة الامريكية الجديدة اتخذت حكومتنا الاستعدادات اللازمة لمواجهة الضغوط القصوى.

وتابع وزير الأمن الإيراني: استراتيجيتا ضد التهديدات التي تصدر عن زعماء الكيان الصهيوني و الزعماء الأمريكيين هو "التهديد مقابل التهديد"، وجميع قواتنا العسكرية والأمنية تركز على هذه الاستراتيجية.