وزير الاستخبارات الصهيوني: نستطيع حماية أنفسنا من التهديد الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، عن "كوهين" قوله "إسرائيل تستطيع أن تدافع عن نفسها من التهديد الإيراني، بما في ذلك توجيه ضربات".

وقال في مؤتمر تنظمه صحيفة "مكور ريشون" الإسرائيلية "طهران تدعو إلى تدمير إسرائيل، وتسعى إلى امتلاك السلاح النووي وتعمل على التموضع العسكري قرب الحدود الشمالية"، مضيفا "إسرائيل لا تسمح بذلك".

وأكد وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلي "معارضته الشديدة لرفع العقوبات المفروضة على إيران، لأن ذلك معناه ضخ المزيد من الأموال للتنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط والعالم"، على حد تعبيره.

وكانت "إسرائيل" قد توعدت في الأشهر الأخيرة، بضرب مواقع إيرانية في حال استمرار السعي الإيراني لامتلاك أسلحة نووية.

كما أعلن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، معارضته عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران لعام 2015، الذي انسحبت منه الإدارة الأمريكية السابقة عام 2018.

انه من یوم ما نتذکر کان الکیان یدعی انه سیهجم علی ایران ولکنه لایحصل علی ای هدف فی حرب تموز ولا فی عدوانه علی غزه المحاصره.

المصدر: مكور ريشون

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