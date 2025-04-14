إيطاليا تؤكد استضافة الجولة الثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الذي سافر إلى اليابان للمشاركة في معرض أوساكا الدولي، الاثنين، أنه تلقى طلبا لاستضافة الجولة الثانية من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة من الجانبين، وكذلك سلطنة عمان التي تلعب دور الوسيط، وقد تم الرد بشكل إيجابي.

وبحسب يورونيوز، أكد وزير الخارجية الإيطالي أن بلاده لديها تاريخ طويل في استضافة هذا النوع من المحادثات، مضيفا: "نحن على استعداد تام لدعم أي مفاوضات يمكن أن تؤدي إلى حل القضية النووية وإحلال السلام".

وفي وقت سابق، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن الجولة الثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في روما يوم السبت المقبل.

عقدت الولايات المتحدة وإيران، السبت، جولتهما الأولى من المحادثات غير المباشرة، التي استضافتها وتوسطت فيها سلطنة عمان، بهدف تخفيف التوترات الثنائية.

ووصف ترامب وممثله في غرب آسيا والبيت الأبيض، في بيانات منفصلة، الجولة الأولى من المحادثات بأنها "إيجابية" و"بناءة".