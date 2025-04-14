نجفي يؤكد على الدور المستقل للوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رضا نجفي السفير الجديد والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقى اليوم الاثنين مع المدير العام للوكالة رافائيل غروسي وناقش معه التعاون بين إيران والوكالة وزيارته المقبلة إلى طهران أثناء تقديم أوراق اعتماده له.

وأشار غروسي إلى أهمية استمرار التعاون بين إيران والوكالة، مؤكدا على ضرورة السعي إلى خلق أجواء إيجابية وبناءة بين جميع الأطراف.

كما تم خلال اللقاء مناقشة التطورات المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني.

وأكد السفير والممثل الدائم لإيران على الدور المستقل والفني والمحايد الذي تلعبه الوكالة في هذا الصدد.

كما أوضح نجفي نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه عملية التعاون مع الوكالة، معرباً عن أمله في أن تؤدي الزيارة المقبلة للمدير العام إلى طهران إلى تعزيز التعاون.