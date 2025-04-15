  1. إيران
  2. السياسة
١٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:٢٧ ص

بقائي: مسقط ستستضيف الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا

بقائي: مسقط ستستضيف الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن استضافة مسقط مرة أخرى للجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن. 

أفادت وكالة مهر للأنباء، نفى "إسماعيل بقائي" الشائعات التي أثيرت حول مكان انعقاد الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضح بقائی أنه بعد المشاورات التي أُجريت، تقرر أن تبقى مسقط هي المضيف للجولة الثانية من هذه المفاوضات، والتي ستعقد يوم السبت الموافق 19 من شهر أبريل.

وكانت بعض وسائل الإعلام والمسؤولين الغربيين قد زعموا سابقًا أن الجولة الثانية من المفاوضات ستُعقد في روما.

يُذكر أن الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا قد أُقيمت يوم السبت في عاصمة عمان، وقد وصف الطرفان تلك المحادثات بأنها "بناءة وإيجابية".
/انتهى/

رمز الخبر 1956656
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات