بقائي: مسقط ستستضيف الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا

أفادت وكالة مهر للأنباء، نفى "إسماعيل بقائي" الشائعات التي أثيرت حول مكان انعقاد الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضح بقائی أنه بعد المشاورات التي أُجريت، تقرر أن تبقى مسقط هي المضيف للجولة الثانية من هذه المفاوضات، والتي ستعقد يوم السبت الموافق 19 من شهر أبريل.

وكانت بعض وسائل الإعلام والمسؤولين الغربيين قد زعموا سابقًا أن الجولة الثانية من المفاوضات ستُعقد في روما.

يُذكر أن الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا قد أُقيمت يوم السبت في عاصمة عمان، وقد وصف الطرفان تلك المحادثات بأنها "بناءة وإيجابية".

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