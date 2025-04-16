الخارجية الايرانية تدين الغارات الأمريكية على اليمن وتدعو مجلس الأمن لإنهاء صمته ازاءها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الغارات الجوية الأميركية على اليمن بأنها غير قانونية وانتهاك واضح للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، مؤكدا أن هذه الهجمات لن تؤدي إلا إلى تشجيع الكيان الصهيوني على مواصلة الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة وتكثيف انعدام الأمن في المنطقة.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن تضامن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الشعب اليمني الصامد الذي يدعم بكل إخلاص الشعب الفلسطيني المظلوم ضد الاحتلال والإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني انطلاقا من واجبه الإنساني.

ووصف بقائي الهجمات العسكرية الأميركية على اليمن وانتهاك وحدة أراضيه بأنها تهديد واضح للسلم والأمن الدوليين. ودعا إلى إنهاء الصمت والتقاعس من قبل مجلس الأمن الدولي، وإلى التعبئة الشاملة والفعالة من الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي لوقف الفوضى وانتهاك الأمن والسلم الدوليين، وإدانة العدوان على اليمن.

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