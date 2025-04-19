متحدث الخارجية الايرانية يؤكد ضرورة حفظ المكتسبات الفنية والنووية في مسار المفاوضات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أكد في تصريح أن مدة المفاوضات تتوقف على مسارها وتقدمها، مشيراً إلى أن الوفد الإيراني دخل هذه الجولة من المباحثات وهو على أتم الاستعداد وبأقصى درجات الجدية، وأضاف: "ما دمنا نرى أن المفاوضات تسير بشكل بنّاء وهادف، فإننا سنواصل المشاركة فيها".

وتابع بقائي قائلاً: "لسنا هنا لإضاعة الوقت، بل إننا مستعدون لمواصلة هذا المسار بكل جدية وحسن نية فيما يتعلق بالمفاوضات الرامية إلى رفع العقوبات الجائرة التي فُرضت ظلماً على الشعب الإيراني".

وأوضح أن مواقف إيران بشأن الإطار الذي يمكن التفاوض ضمنه واضحة تماماً، لافتاً إلى أن "البرنامج النووي الإيراني سلمي بالكامل، وقد ثبت ذلك مراراً وتكراراً"، وشدد على أن "الحفاظ على المكتسبات الفنية والنووية التي حققتها إيران يمثل ضرورة في هذا المسار التفاوضي".

كما أكد بقائي أن إيران أبدت استعدادها للتعاون الكامل في سبيل إزالة أي شبهات قد تحيط بطبيعة برنامجها النووي السلمي، مستدركاً أن رفع العقوبات غير القانونية المفروضة على إيران يجب أن يتم بشكل مضمون ومقترن بتقديم ضمانات عملية تؤكد تنفيذ ذلك فعلياً.

وختم قائلاً: "موقفنا في هذين المجالين – الطبيعة السلمية للبرنامج النووي، وضرورة الرفع المضمون للعقوبات – هو موقف راسخ، مبدئي، وغير قابل للتغيير".