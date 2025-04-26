بقائي:المفاوضات الإيرانية الأميركية مستمرة في أجواء جدية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، قال: إن الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأميركا، انطلقت حوالي الساعة العاشرة صباحاً، في قاعات منفصلة، كما في الجولتين السابقتين، بتسهيل من المضيف العماني وحضور رئيسي الوفدين الإيراني والأمريكي.

وأضاف يشارك في المفاوضات أيضا الوفد الفني الإيراني برئاسة نائبي وزير الشؤون السياسية والشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية، ويؤدي واجباته، إلى جانب مجموعة من الخبراء ذوي الخبرة في مجال العقوبات، بما في ذلك المتخصصين في الاقتصاد والمصارف، والخبراء المرتبطين بالمجال النووي والتفاعل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد: أن إيران ثابتة على مواقفها المبدئية بشأن ضرورة إنهاء العقوبات الجائرة واستعدادها لبناء الثقة بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.

وأشار بقائي إلى أن التجربة أثبتت أن التوصل إلى تفاهم يتطلب احترام حقوق إيران المشروعة بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي وضمانات بشأن إنهاء العقوبات بشكل فعال.

ولفت بقائي إلى أن المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأميركا مستمرة في أجواء جدية، ويتبادل الطرفان مواقفهما ووجهات نظرهما في مجالي إنهاء العقوبات بشكل فعال وبناء الثقة فيما يتعلق بالطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني وحماية حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية من خلال الجانب العماني.

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