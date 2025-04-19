الجولة التالية من المفاوضات غير المباشرة بين ايران وأمريكا ستعقد في الايام المقبلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في الأيام المقبلة.

يذكر أن وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي وصل صباح اليوم السبت إلى روما عاصمة إيطاليا للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وعقدت هذه المحادثات في إيطاليا برئاسة السيد عباس عراقجي وزير خارجية بلادنا وستيف ويتوك الممثل الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط.

وقد عقدت هذه الجولة من المفاوضات، كما في الجولة الأولى، بشكل غير مباشر بوساطة سلطنة عمان.

وانعقدت الجولة الأولى من هذه المحادثات يوم السبت الماضي (13 أبريل/نيسان) في سلطنة عمان.

وفي الجولة الأولى من المحادثات، اتفقت الأطراف على أن الإطار للمفاوضات سيكون "بناء الثقة وتقديم ضمانات بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني" مقابل "رفع العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة بشكل فعال".

أما القضايا الأخرى، بما في ذلك القدرات الدفاعية والقضايا الإقليمية، فلم تكن ولن تكون موضوعاً للنقاش.