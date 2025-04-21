وزيرا خارجية ايران وقطر يبحثان مستجدات المنطقة والمفاوضات النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت وزارة الخارجية القطرية بأن وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ناقشا خلال اتصال هاتفي سُبل تعزيز التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الخارجية القطري مجددًا ترحيب بلاده بالاتفاق بين إيران والولايات المتحدة لبدء الجولة الثانية من المفاوضات، والتي تهدف إلى "الوصول إلى اتفاق عادل ودائم وملزم، يُعزز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والحوار الإقليمي".

يُذكر أن عراقجي كان قد التقى نظيره القطري في موسكو يوم 18 أبريل/نيسان، حيث تباحثا حول العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية.

يذكر انه عقب انتهاء الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط، أطلع عراقجي نظيره القطري على تفاصيل هذه المحادثات خلال اتصال هاتفي.

وفي اتصال مساء الأحد 13 أبريل/نيسان، أوضح سيد عباس عراقجي لنظيره القطري سير مفاوضات الجولة الأولى، مؤكدًا عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية لحل القضايا العالقة.

من جانبه، وزير الخارجية القطري بنتائج الجولة الأولى، معربًا عن استعداد بلاده لدعم هذه المساعي.