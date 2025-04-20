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٢٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٥٨ ص

المهاجم الايراني لشباب الأهلي سردار أزمون يتعرض لإصابة خطيرة

المهاجم الايراني لشباب الأهلي سردار أزمون يتعرض لإصابة خطيرة

تعرض مهاجم شباب الأهلي الإيراني لإصابة خطيرة خلال مباراة الليلة الماضية أمام الجزيرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خسر فريق شباب الأهلي لكرة القدم، مساء أمس (السبت)، أمام الجزيرة بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية لكأس الإمارات، وفشل في التتويج بالبطولة، رغم أن المهاجم الايراني لهذا الفريق سردار أزمون سجل هدف التعادل للفريق في الدقيقة 50 من المباراة. لكنه اضطر لمغادرة الملعب في الدقائق الأخيرة من المباراة بسبب الإصابة، ليحل محله يحيى الغساني في الدقيقة 90.

وتناولت صحيفة "الامارات اليوم" هذا الموضوع؛ تعرض سردار أزمون لإصابة خطيرة خلال مباراة شباب الأهلي أمام الجزيرة مساء أمس وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. ولم يتضح بعد نوع الإصابة التي يعاني منها ومدى خطورتها.

وسجل مهاجم منتخب إيران الوطني، الذي يرتبط بعقد مع شباب الأهلي حتى نهاية يونيو 2027، 23 هدفاً وقدم 8 تمريرات حاسمة في 32 مباراة خاضها هذا الموسم.

/انتهى/

رمز الخبر 1956841
جواد ماستری فراهانی

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