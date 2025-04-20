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٢٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٧ ص

دبلوماسي أمريكي؛ تكلفة الحرب مع إيران یفوق التصور

دبلوماسي أمريكي؛ تكلفة الحرب مع إيران یفوق التصور

قال دينيس جيت الدبلوماسى الأمريكي السابق في حال وقوع أي هجوم على إيران، فإنهم سوف يردون بقوة، وأتمنى أن لا نرى ذلك أبداً.

رمز الخبر 1956843

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