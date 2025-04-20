https://ar.mehrnews.com/news/1956843/ ٢٠/٠٤/٢٠٢٥، ١٠:٢٧ ص رمز الخبر 1956843 الدولية الأمريكيتان الدولية الأمريكيتان ٢٠/٠٤/٢٠٢٥، ١٠:٢٧ ص دبلوماسي أمريكي؛ تكلفة الحرب مع إيران یفوق التصور قال دينيس جيت الدبلوماسى الأمريكي السابق في حال وقوع أي هجوم على إيران، فإنهم سوف يردون بقوة، وأتمنى أن لا نرى ذلك أبداً. رمز الخبر 1956843 کپی شد محتوى ذات صلة مخطط امريكي صهيوني لإقامة مجمع دبلوماسي في القدس دبلوماسي أمريكي: تركيا دمرت وحدة "الناتو" محاولة دبلوماسية "ذكية" ضد المشروع الصهيو أمريكي سمات دينيس جيت ايران دبلوماسي امريكي
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