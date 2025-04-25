وزير الثقافة الايراني يتوجه إلى روما لحضور مراسم تشييع البابا فرنسيس نيابة عن بزشكيان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي السيد عباس صالحي توجه نيابة عن الرئيس مسعود بزشكيان إلى روما لحضور مراسم تشييع البابا فرانسيس.

وفي رسالة بمناسبة رحيل البابا فرنسيس، أعرب مسعود بزشكيان عن تعازيه وتعاطفه مع المجتمع المسيحي العالمي وأتباع الكنيسة الكاثوليكية، وأشار إلى جهوده الدائمة في تعزيز السلام والعدالة والحوار والتعايش بين الأديان.

وأشاد الرئيس بمواقف البابا الإنسانية وخاصة إدانته الصريحة لجرائم الكيان الصهيوني في غزة، مؤكدا أن ذكراه واسم البابا سيظلان خالدين في وجدان الضمائر الحية وطالبي الحرية في العالم.

وتوفي البابا فرانسيس، زعيم الكاثوليك في العالم، الذي لعب دورا بارزا في تعزيز الحوار بين الأديان في السنوات الأخيرة، يوم الاثنين الماضي في الفاتيكان عن عمر يناهز 88 عاما.

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