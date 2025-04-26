وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي يقدم احترامه للبابا فرانسيس

أفادت وكالة مهر للأنباء، قام سيد عباس صالحي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، بزيارة كاتدرائية سانت بيتر في روما، حيث قدّم احترامه للبابا فرانسيس. تأتي هذه الزيارة في إطار تمثيل حكومة جمهورية إيران الإسلامية للمشاركة في مراسم جنازة البابا فرانسيس.