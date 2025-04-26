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٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:٤١ ص

وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي يقدم احترامه للبابا فرانسيس

وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي يقدم احترامه للبابا فرانسيس

زار وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي ا كاتدرائية سانت بيتر لتقديم احترامه للبابا فرانسيس باسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، قام سيد عباس صالحي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، بزيارة كاتدرائية سانت بيتر في روما، حيث قدّم احترامه للبابا فرانسيس. تأتي هذه الزيارة في إطار تمثيل حكومة جمهورية إيران الإسلامية للمشاركة في مراسم جنازة البابا فرانسيس.

وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي يقدم احترامه للبابا فرانسيس

رمز الخبر 1957098
یاسر المصری

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