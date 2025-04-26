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٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٢:٠٤ م

تغيير مكان مباراة المنتخب الوطني الإيراني مع قطر في تصفيات كأس العالم 2026

تغيير مكان مباراة المنتخب الوطني الإيراني مع قطر في تصفيات كأس العالم 2026

تم تغيير مكان مباراة المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم مع نظيره القطري في تصفيات كأس العالم 2026.

أفادت وكالة مهر للأنباء، فإن المنتخب الإيراني الذي ضمن تأهله إلى المرحلة النهائية من كأس العالم 2026، سيواجه قطر في مباراة خارج أرضه يوم 5 يونيو ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن سابقًا أن المباراة ستقام في الساعة 21:45 بتوقيت طهران على ملعب الثمامة في الدوحة، إلا أن مكان إقامة المباراة قد تم نقله إلى ملعب جاسم بن حمد. ومع ذلك، لم يطرأ أي تغيير على موعد المباراة. سعة ملعب جاسم بن حمد تبلغ 15 ألف متفرج، بينما سعة ملعب الثمامة تصل إلى 44 ألف متفرج.

كما سيخوض المنتخب الوطني آخر مبارياته في هذه المرحلة يوم 10 يونيو في الساعة 19:30 بتوقيت طهران، حيث سيستضيف منتخب كوريا الشمالية على ملعب الإمام رضا (ع) في مشهد.

/انتهى/

رمز الخبر 1957117
یاسر المصری

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