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٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٧:١٨ م

وزير الرياضة الايراني: قطاع الرياضة والشباب من السبل الكفيلة بتوسيع العلاقات مع العراق

وزير الرياضة الايراني: قطاع الرياضة والشباب من السبل الكفيلة بتوسيع العلاقات مع العراق

قال وزير الرياضة والشباب الإيراني "أحمد دنيامالي" في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره العراقي "أحمد المبرقع" : بناء على سياسات الحكومة، فقد كلّف الوزراء بتعزيز العلاقات مع الدول الجارة معنا.

وأفادت وكالة مهر للانباء، بأن "دنيامالي" اضاف خلال المؤتمر الصحفي مع وزير الرياضة العراقي الزائر : إن قطاع الرياضة والشباب من السبل الكفيلة بتوسيع العلاقات مع دولة العراق.

وأضاف : لقد تناولنا في مباحثاتنا اليوم، قطاع الصناعات المتعلقة بالرياضة في كلا البلدين؛ متطلعا الى تعزيز حضور إيران في مشاريع اعمار الملاعب داخل العراق.

من جانبه، نوه وزير الشباب والرياضة العراقي بالتعاون القائم في العديد من الشؤون الرياضية والشبابية بين بغداد وطهران؛ واكد بأن الرياضة الإيرانية حققت الازدهار في العديد من الفروع، كما اشار اتفاق البلدين من خلال مذكرة تفاهم مشتركة على المضي قدما في الأعمال والأمور ذات الاهتمام المشترك.

وختم المبرقع الى، ان هناك اتصالات مختلفة بين البلدين إيران والعراق، يمكن تعزيزها من خلال الدبلوماسية الرياضية؛ كما عبر عن تفاؤل بلاده بشأن الحوارات الإقليمية، وتطلعاته الى تعزيز الاستقرار والهدوء في المنطقة.

رمز الخبر 1957026

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