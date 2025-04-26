رواية كييف والبيت الأبيض حول "المباحثات القصيرة" بين ترامب وزيلنيسكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن نيويورك هرالد، أن البيت الأبيض وصف اللقاء بين دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي، على هامش جنازة البابا فرنسيس، زعيم الكاثوليك في العالم، في روما، بأنه كان مثمرا للغاية.

وقال متحدث باسم المكتب الرئاسي الأوكراني إن ترامب وزيلينسكي عقدا اجتماعا قصيرا قبل بدء الجنازة.

وقال سيرجي نيكيفوروف المتحدث باسم مكتب زيلينسكي إن "الاجتماع عقد وانتهى"، دون أن يقدم تفاصيل عن الاجتماع.

من ناحية أخرى، أشار مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونج إلى أنه سيتم نشر المزيد من التفاصيل حول الاجتماع، وقال: "التقى ترامب وزيلينسكي اليوم على انفراد وأجريا محادثة مثمرة للغاية".

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