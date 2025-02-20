ترامب مرة أخرى يصف زيلينسكي بالديكتاتور

أفادت وكالة مهر للأنباء، وصف دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، في تصريحات له في ميامي، رئيس أوكرانيا بالديكتاتور مرة أخرى، وقال: "من الأفضل أن يتصرف بسرعة، وإلا فلن يتبقى شيء من بلاده".

وقال إن زيلينسكي تمكن بنجاح من خداع إدارة جو بايدن وحصل على مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. وأضاف ترامب: "آمل أن نشهد قريبًا وقف إطلاق نار في أوكرانيا؛ لقد أجرينا مفاوضات ناجحة مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا؛ لقد تحدثت مع بوتين وزيلينسكي لإنهاء الحرب، وفريقنا يعمل لتحقيق هذا الهدف".

وعند سؤاله عن سبب عدم حضور زيلينسكي في المحادثات بين روسيا وأمريكا، ادعى: "إذا أراد زيلينسكي، كان بإمكانه حضور هذا الاجتماع".

كما بدأ ترامب يوم أمس في شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة به (تروث سوشال) في نص طويل، هجمات غير مسبوقة ضد زيلينسكي، وكتب: "تخيلوا، كوميدي ناجح نسبيًا يتحدث عن أمريكا وتكلفتها البالغة 350 مليار دولار، يدخل حربًا لا يمكنه الفوز بها".

وأضاف: "هذه الحرب لم يكن ينبغي أن تبدأ أبدًا، لكنها حرب لن يتمكن من حلها بدون أمريكا وترامب. ديكتاتور بدون انتخابات، يجب على زيلينسكي أن يتصرف بسرعة، وإلا فلن يتبقى له بلد".

وقد قوبلت مواقف ترامب بردود فعل من الدول الأوروبية، حيث دافعت حتى الآن حكومات إنجلترا وبولندا وفرنسا وألمانيا عن زيلينسكي.

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