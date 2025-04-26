انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اختتمت في مسقط الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة سلطنة عمان، برئاسة وزير خارجية بلادنا السيد عباس عراقجي، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتاكر.

ووصل عراقجي إلى مسقط أمس على رأس وفد سياسي وفني، واجتمع مرتين مع نظيره العماني السيد بدر البوسعيدي لبحث ترتيبات تنفيذ المحادثات غير المباشرة.

كما شارك في معرض مسقط للكتاب مع وزير الخارجية العماني وأزاح الستار عن النسخة العربية من كتاب "قوة التفاوض".

ووصل ويتكوف إلى مسقط صباح السبت، والتقى وأجرى مشاورات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قبل إجراء محادثات غير مباشرة مع إيران خلال زيارته إلى روسيا.