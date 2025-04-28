ترامب: نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق.. أريد أن أغلق قضية إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء،نقلا عن واي نت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في جديد المفاوضات الأميركية الإيرانية أشار إلى أن إبرام الاتفاق والتوصل لحل أفضل من استخدام القنابل كحل بديل.

ويذكر أنه عقدت أميركا وإيران حتى الآن ثلاث جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة عُمانية. بحضور ممثل ترامب في الشرق الاوسط ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من بينها الجولة الثالثة تمت باجتماع الفرق الفنية من كلا الطرفين يوم السبت الماضي في عمان.

هذا وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤول أميركي كبير، أمس، أن الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستعقد خلال الأسبوعين المقبلين.

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