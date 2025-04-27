  1. إيران
  2. الإقتصاد
٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:٣١ ص

عارف: حكومة الوفاق الوطني تريد تعزيز وتوسيع العلاقات مع أفريقيا

عارف: حكومة الوفاق الوطني تريد تعزيز وتوسيع العلاقات مع أفريقيا

قال النائب الاول للرئيس الايراني محمد رضا عارف استلهاماً لتوجيهات قائد الثورة، فإننا في حكومة الوفاق الوطني نسعى إلى تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون العميق مع الدول الأفريقية.

أفادت وكالة مهر للأنباء قال النائب الاول للرئيس الايراني، محمدرضا عارف فی القمة الثالثة للتعاون الاقتصادي بين إيران وأفريقيا، قد أولت خطة التنمية السابعة أهمية بالغة بتوسيع التعاون مع الدول الأفريقية.

وأكد عارف: اننا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا نعتبر أفريقيا سوقًا استهلاكية فحسب، بل شريكًا استراتيجيًا يتمتع بمكانة خاصة في الهندسة الجديدة للقوة العالمية.

وختم بالقول لقد وقفت إيران على قدميها لآلاف السنين، ورغم العواصف والمحن حافظنا راية الشرف والحضارة والحرية وجعلنها عالية، وأنتم أيها الأمم الأفريقية حلفاء هذا المجد والعظمة والعزة في هذه الذاكرة التاريخية.

/انتهى/

رمز الخبر 1957176

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات