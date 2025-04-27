عارف: حكومة الوفاق الوطني تريد تعزيز وتوسيع العلاقات مع أفريقيا

أفادت وكالة مهر للأنباء قال النائب الاول للرئيس الايراني، محمدرضا عارف فی القمة الثالثة للتعاون الاقتصادي بين إيران وأفريقيا، قد أولت خطة التنمية السابعة أهمية بالغة بتوسيع التعاون مع الدول الأفريقية.

وأكد عارف: اننا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا نعتبر أفريقيا سوقًا استهلاكية فحسب، بل شريكًا استراتيجيًا يتمتع بمكانة خاصة في الهندسة الجديدة للقوة العالمية.

وختم بالقول لقد وقفت إيران على قدميها لآلاف السنين، ورغم العواصف والمحن حافظنا راية الشرف والحضارة والحرية وجعلنها عالية، وأنتم أيها الأمم الأفريقية حلفاء هذا المجد والعظمة والعزة في هذه الذاكرة التاريخية.

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