الرئيس الإيراني: مستعدون لتوسيع العلاقات مع أفريقيا في كافة المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أعرب مسعود بزشكيان، اليوم الأحد خلال خطابه في القمة الثالثة للتعاون الإيراني الأفريقي التي عقدت في طهران بحضور ممثلي 51 دولة: "نحن جميعا نعيش في بيت صغير في هذا العالم يحمل أسماء مثل أفريقيا وآسيا وأمريكا، ولكن إذا كان لدينا منظور واسع فإننا جميعا نعيش على هذا الكوكب وقد منحنا الله نعمة يمكننا الاستفادة منها معا".

في إشارة إلى آيات القرآن الكريم التي تعتبر البشرية أمة واحدة، قال الرئيس الايراني: "أرسل الله الأنبياء والكتاب حتى لا نختلف نحن البشر ولا نتقاتل. كتاب الله يحكم بالعدل والإنصاف، ولذلك يجب على كل إنسان أن يرضى بحقوقه ولا يكون معتديًا، وأن يكون إنسانًا ويغرس القيم الإنسانية في كيانه".

وأكد بزشكيان: "للأسف، هناك مجموعة من المعتدين والمتطرفين الذين ينتهكون حقوق الآخرين ويرتكبون الجرائم، ويهجّرون ويقتلون مجموعة من الناس من أرضهم، وينتهكون الإنسانية. من وراء الأقنعة، هؤلاء هم أكثر المخلوقات وحشيةً ودمويةً على وجه الأرض، ويقتلون الأبرياء، نساءً وأطفالاً، كباراً وصغاراً، دون أي خوف".

وأكد رئيس الجمهورية: "إيماننا في إيران هو أننا جميعًا من أصل واحد وكلنا أمة واحدة. ولا تفوق بيننا وبينكم إلا إذا كان قائمًا على الإنسانية والقدرة والخدمة الأكبر".

وأضاف: "نحن مستعدون لمشاركتكم كل الإنجازات التي حققناها، وما لدينا في الصحة والتجارة والصناعة والزراعة والأمن والسلام والهدوء، من أجل خلق عالم يعيش فيه كل شعوب الأرض معاً في رخاء وأمن وسلام وهدوء".

وتابع: "علينا أن نساعد بعضنا البعض، وأن نتكاتف، وأن نبني وطنًا يسوده الصحة والمحبة والرحمة والحرية والإنسانية. بدلًا من زرع بذور الكراهية والاستياء، علينا أن نبني إرادة وإيمانًا بالصداقة والأخوة والمحبة، وأن نسافر ونتاجر معًا، وأن نحترم حقوق بعضنا البعض".

وأكد الرئيس الايراني أن الإيمان بالأخوة والمحبة هو الذي يمكن أن يجعل الحياة على الأرض أسهل للجميع، وأضاف: "نحن وأنتم قادرون على بناء مستقبل لجميع شعوب العالم مليء بالحب والرحمة والشفقة والإنسانية".

وأضاف: "إن التجارة والتبادل التجاري بيننا وبينكم من شأنه أن يخلق السلام والروح النقية التي يمكن أن نتمتع بها معًا...آمل أن نتمكن خلال وجودكم في بلادنا من ترسيخ الوحدة والتماسك والتواصل، ونحن مستعدون للتعاون مع الدول الإفريقية في كافة المجالات".

وختم بزشكيان خطابه قائلا: "بإمكاننا، وباعتبارنا بشرًا، نرى أنه من واجبنا أن نساعد بعضنا البعض على خلق السلام والإنسانية والهدوء على الأرض.. لقد خلق الله البشر ليخدموا ويعملوا معًا للقيام بأفضل عمل، وأفضل طريق، وأفضل خدمة، وأفضل فعل في نطاق حياتهم".

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