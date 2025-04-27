وزارة الدفاع الايرانية: لم تكن هناك أي شحنات عسكرية في ميناء الشهيد رجائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الايرانية في حديث متلفز اليوم الاحد: "وفقا للتحقيقات والوثائق، لم تكن اى شحنة مستوردة أو مصدرة ذات استخدام عسكري في منطقة الحريق في ميناء الشهيد رجائي".

وأضاف العميد رضا طلائي نيك: "أثارت هذه القضية ضجة في وسائل الإعلام الأجنبية، ولكن سيتم الإعلان عن الأسباب الرئيسية والفرعية لحادثة انفجار ميناء الشهيد رجائي بمساعدة الجهات المعنية".

هذا واعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني عن مقتل 28 شخصا في انفجار ميناء الشهيد رجائي وقال: "20 شخصا في وحدة العناية المركزة بالمستشفى".

وفي إشارة إلى نقل أكثر من ألف جريح في حادثة ميناء الشهيد رجائي إلى المستشفيات، قال كوليوند: "تمت عملية البحث والإنقاذ بشكل جيد للغاية".

وأوضح رئيس جمعية الهلال الاحمر: "أغلب هؤلاء المصابين غادروا المستشفيات، لكن 190 مصابًا يرقدون حاليًا في المستشفيات".

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