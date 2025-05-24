العميد طلائي نيك: التعاون الدفاعي بين إيران وبيلاروسيا سيزداد يوما بعد يوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد رضا طلايي نيك خلال زيارته للمعرض الدولي الثاني عشر للصناعات الدفاعية والأسلحة والمعدات العسكرية التكنولوجية المعروف باسم "ميلكس 2025" في مينسك عاصمة بيلاروسيا، يوم الجمعة : "هذا المعرض وفر فرصة مناسبة للحضور النشط للجمهورية الإسلامية الإيرانية وعرض المنتجات الدفاعية المصنعة".



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع والقوات المسلحة: "شاركت بعض الدول في هذا الحدث من خلال إقامة جناح وبعضها الآخر من خلال الزيارة (إرسال خبراء).



وأوضح أنه من بين أكثر من ألف منتج دفاعي تم إنتاجها في البلاد، تم عرض 50 منتجا ذات أولوية ذات إمكانات للتصدير في هذا المعرض (الجناح الإيراني)، وأضاف: "تم عرض ما مجموعه حوالي 750 منتجا للجمهور في معرض الدفاع البيلاروسي".



وفي إشارة إلى المفاوضات في المجال الدفاعي مع المسؤولين البيلاروسيين، قال العميد طلائي نيك: "على هامش هذا المعرض، أجريت مفاوضات بناءة مع وزير الصناعات العسكرية، ونائب وزير الدفاع، وغيرهما من كبار المسؤولين البيلاروسيين، مما يشير إلى الاتجاه المتزايد للتعاون الدفاعي بين البلدين".



وأشار إلى أنه "تم التوصل خلال هذه الاجتماعات إلى اتفاقيات جديدة ترسم أفقاً مشرقاً لتطوير العلاقات الدفاعية بين إيران وبيلاروسيا".



انطلقت فعاليات المعرض الدولي MILEX-2025 في 21 مايو، تزامناً مع المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر حول التعاون العسكري التقني في مجال الدفاع والأمن، بقراءة رسالة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. ويستمر المعرض أربعة أيام، ويعرض فيه أكثر من 750 نموذجا جديدا من المعدات والأسلحة المصنعة في المجمع الصناعي العسكري البيلاروسي، فضلا عن عدد من البلدان الأخرى حول العالم، في مركز مينسك الدولي للمعارض. ويشارك في المعرض 150 شركة من الدولة المضيفة وخمس دول هي روسيا والصين وإيران وباكستان والهند.

وبحسب المنظمين، يزور المعرض أكثر من 50 وفداً رسمياً من نحو 30 دولة حول العالم.

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