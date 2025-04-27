إيران وقيرغيزستان توقعان على اتفاقية مالية لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم التوقيع على الاتفاقية اليوم الأحد من قبل مهدي غضنفري، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، وسيديكوف باكيت وزير الاقتصاد والتجارة في جمهورية قيرغيزستان.

في بداية هذا اللقاء، أعرب وزير الاقتصاد والتجارة في جمهورية قيرغيزستان سيديكوف باكيت عن تعازيه نيابة عن حكومة وشعب قيرغيزستان في الحادث الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي، وقال: "نأمل أن يتم إعادة بناء البنية التحتية المدمرة في أقرب وقت".

وأكد أن العلاقات الاقتصادية بين إيران وقرغيزستان ستكون جيدة ومشرقة للغاية في المستقبل، مؤكدا: "يجب تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودور صندوق التنمية الوطنية في هذا الصدد مهم للغاية". ومن الممكن أن يؤدي توقيع مذكرة التفاهم هذه أيضًا إلى تعزيز الاستثمار وزيادة التفاعلات الثنائية.

في معرض حديثه عن الوضع الاقتصادي لبلاده، صرّح وزير الاقتصاد القيرغيزي قائلاً: "يتمتع الاقتصاد القيرغيزي حالياً بوضع جيد للغاية، وقد شهد خلال الأشهر القليلة الماضية نمواً اقتصادياً بنسبة 9%، ويبلغ حالياً 13%. ديننا الحكومي تحت السيطرة، ومعدل التضخم يتراوح بين 5% و7%، بفضل الإصلاحات الاقتصادية".

وأشار إلى أن الكثير من الاستثمارات تم ضخها في قيرغيزستان في مجالات النقل والطاقة، وقال: "هذا المشروع سيقلل من الوقت وتكلفة نقل البضائع من الصين والعكس، ومع افتتاحه، ستتوسع الإمكانات في مجالات الخدمات اللوجستية واستخدام الموارد الطبيعية".

وأشار سيديكوف باكيت إلى أننا نخطط هذا العام لبناء محطة للطاقة الكهرومائية بطاقة 1900 ميغاواط باستخدام التمويل، وأضاف: "لقد تم توفير فرص وظروف جيدة للغاية للاستثمار الإيراني في قيرغيزستان، وهناك طلب كبير على الأموال والخدمات الإيرانية في سوق بلادنا، لذلك نحن مهتمون بالتعاون مع الجانب الإيراني، وخاصة صندوق التنمية الوطني".

وأكد أن هذا البلد يتعاون أيضا مع صناديق التنمية في جمهورية أذربيجان وروسيا وأوزبكستان والمجر، وقال: "لدينا أيضا خبرة في التعاون مع صندوق التنمية الوطني الإيراني، ونحن نعتقد أن أنشطة المكتب الذي سيفتحه صندوق التنمية الوطني في وزارة الاقتصاد في قيرغيزستان يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحديث اقتصادنا".

وأكد وزير الاقتصاد القيرغيزي أننا مستعدون لتوفير مساحة للجانب الإيراني في اللجنة الثنائية المشتركة بوزارة الاقتصاد في هذا البلد، وأضاف: "إن مخاطر الاستثمار في بلادنا منخفضة للغاية، وكانت أسواقنا المالية جيدة للغاية هذا العام". وأستطيع أن أقول إن أبواب بلادنا الاقتصادية مفتوحة أمام المستثمرين الإيرانيين وصندوق التنمية الوطني الإيراني.

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