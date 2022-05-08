توقيع مذكرة تعاون بين القوات البحرية والجهاد الجامعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد أقيم صباح اليوم (الأحد) مراسم تبادل مذكرة التفاهم بين البحرية ومنظمة الجهاد الجامعي، بحضور الأدميرال شهرام إيراني قائد البحرية ، وحميد رضا طيبي رئيس منظمة الجهاد الجامعي في مقر قيادة القوات البحرية.

وتم التوقيع على هذه المذكرة في مجال تطويرالقضايا التعليمية والصحية والتكنولوجية واستخدام القدرات الداخلية للقوات البحرية ومنظمة الجهاد الجامعي من أجل تنمية الثقافة والتفات نظر الناس إلى الاقتصاد البحري.

والتعاون لتطوير شواطئ مكران وخلق المزيد من القدرات في هذه المنطقة هو موضوع آخر طرح في هذه المذكرة.

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