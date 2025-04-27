إعلان يوم حداد عام على ضحايا انفجار بندر عباس

قالت المتحدث باسم الحكومة فاطمة مهاجراني في أعقاب الحادث المؤسف الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي في بندرعباس، أعلنت الحكومة غدًا يوم حداد عام في جميع أنحاء البلاد.