https://ar.mehrnews.com/news/1957207/ ٢٧/٠٤/٢٠٢٥، ٤:٠٩ م رمز الخبر 1957207 إيران المجتمع إيران المجتمع ٢٧/٠٤/٢٠٢٥، ٤:٠٩ م إعلان يوم حداد عام على ضحايا انفجار بندر عباس قالت المتحدث باسم الحكومة فاطمة مهاجراني في أعقاب الحادث المؤسف الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي في بندرعباس، أعلنت الحكومة غدًا يوم حداد عام في جميع أنحاء البلاد. رمز الخبر 1957207 کپی شد محتوى ذات صلة رئيس الجمهورية: جئت لأدرس حادثة ميناء الشهيد رجائي عن كثب بالصور، تبرع بالدم لجرحى حادثة انفجار ميناء شهيد رجائي سمات فاطمه مهاجراني ايران ميناء الشهيد رجائي حداد عام
تعليقك