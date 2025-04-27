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٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٠٩ م

إعلان يوم حداد عام على ضحايا انفجار بندر عباس

إعلان يوم حداد عام على ضحايا انفجار بندر عباس

قالت المتحدث باسم الحكومة فاطمة مهاجراني في أعقاب الحادث المؤسف الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي في بندرعباس، أعلنت الحكومة غدًا يوم حداد عام في جميع أنحاء البلاد.

رمز الخبر 1957207

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