بزشكيان: السلام والأمن يتحققان من خلال التجارة والاستثمار..إيران مستعدة لأي تعاون مع الدول الأخرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور مسعود بزشكيان، في كلمته اليوم الاثنين خلال افتتاح المعرض السابع للقدرات التصديرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية "إيران إكسبو 2025"، إن إيران بلد مضياف وشعبه لطيف. وقال: "نحن سعداء بتواجد الضيوف الأجانب في بلدنا الحبيب ونكرمهم".

وفي إشارة إلى المفاهيم الخاطئة التي تنشرها بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول إيران، قال الرئيس الايراني: "إن ما يقال في وسائل الإعلام يختلف كثيراً عما سيراه الضيوف عند السفر إلى إيران".

وأضاف الدكتور بزشكيان: "إن الشعب الإيراني يستقبل ضيوفه بأذرع مفتوحة ولطف وأصالة، ونأمل أن تكون زيارة المعرض ومدينة طهران بمثابة ذكريات سعيدة لجميع الضيوف".

وفي إشارة إلى الموقع الاستراتيجي للبلاد، قال الرئيس بزشكيان: "إيران هي ملتقى طرق التواصل من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، ولديها قدرات متنوعة للمستثمرين ورجال الأعمال والسياح ويمكن لهذه المنصة أن تخلق مستقبلًا للسلام والأمن في المنطقة والعالم".

وأكد رئيس الجمهورية على أهمية التعاون الإقليمي والعالمي، وقال: "إن السلام والأمن يتحققان من خلال التجارة والاستثمار والحركة البناءة بين البلدان، ويتطلب ذلك احترام حقوق الدول والرفقة الحقيقية".

وفي إشارته إلى جذور الحروب وإراقة الدماء في العالم، أشار الرئيس الايراني إلى أن "العديد من الصراعات ناجمة عن التجاوزات وتجاهل حقوق الأمم.. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد دائمًا على احترام وحدة الأراضي وحقوق البلدان والمبادئ الإنسانية".

ورحب الدكتور بزشكيان بتوسيع التعاون مع الدول الاخرى، وأضاف: "إيران مستعدة للتعاون مع الدول الصديقة في جميع المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية ولا توجد أي قيود على تبادل الخبرات والمهارات ونقل العلوم والتكنولوجيا، وتشكل هذه التعاونات مصدر فخر للأمة الإيرانية".

وأكد رئيس الجمهورية على وحدة البشرية، قائلاً: "إن الكوكب هو الموطن المشترك لجميع البشر وإن الأمم ذات الألوان والألسنة والوجوه المختلفة هي من أصل واحد، وما جاء في كتاب الله تعالى هو أن "الناس أمة واحدة".

وأشار بزشكيان إلى أن التفوق بين الأمم لا يقاس إلا بالعلم والإنسانية وخدمة البشر، وأوضح: "لا توجد أمة أو عرق متفوق على آخر، والكرامة الإنسانية هي معيار التفوق، وإذا كنا بشرًا، فيجب علينا أن نتعاون لبناء وطن أفضل لأنفسنا وللأجيال القادمة".

وأكد الرئيس أن الأرض هي موطننا الصغير وسط عدد لا يحصى من المجرات، وأضاف: "إن الحركات التدميرية على الأرض ستكون لها آثار سلبية على جميع الكائنات، والأعمال الصالحة ستفيد الجميع.. ليس هناك طريقة أخرى سوى بناء هذا البيت المشترك بالحب والسلام والاحترام".

وأشار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الى ان هذا المسار سيكون ممكنا من خلال توسيع نطاق الاتصالات وتبادل الخبرات والسفر والتفاهم المتبادل وخلق رؤية واضحة للعالم.

وأكد الرئيس الايراني على الطبيعة النقية للإنسانية، وقال: "إن جميع البشر بطبيعتهم يسعون إلى العدالة، والحقيقة، والحرية، والشرف والفخر، والسلام والحياة النظيفة والبناء لأنفسنا وللأجيال القادمة هي الرغبات المشتركة لجميع الأمم".

وفي إشارة إلى المسؤولية المشتركة للدول في بناء مستقبل أفضل، قال بزشكيان: "إن الأرض هي موطننا، ونحن جيران بعضنا البعض ويتعين علينا أن نعمل جنبًا إلى جنب لجعل هذا البيت المشترك صحيًا ومتقدمًا ومستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة".

ودعا الرئيس الايراني إلى غرس النظرة الإيجابية في الجيل الجديد، مشيرا إلى أنه "من خلال تغيير النظرة في أنفسنا وأطفالنا، يمكننا الحفاظ على الأمل والدافعية وخلق عالم أفضل".

وأعرب الدكتور بزشكيان عن أمله في زيارة الضيوف إلى إيران، وقال: "إن وجودكم في بلدنا الحبيب يمكن أن يعزز الرفقة والتعاون والتعاطف والتضامن بين الشعوب والجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لهذا التعاون".

وفي الختام أشار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الى زيارته المرتقبة الى جمهورية اذربيجان وقدم اعتذاره للضيوف لما يجب ان يغادرهم وأضاف: "احتراما لكم فقد أخرنا رحلتنا للترحيب بكم ونتمنى لكم الصحة والنجاح، وأتمنى أن تغادروا بلادنا بذكريات سعيدة عن الفترة التي قضيتم في إيران".

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